جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يناقش بوتين وبايدن مجموعة واسعة من القضايا، بما فى ذلك التوتر حول أوكرانيا وتقدم حلف شمال الأطلسى "الناتو" نحو الحدود الروسية ومبادرة الرئيس الروسى بشأن الحصول على ضمانات أمنية لبلاده من الولايات المتحدة والدول الغربية.
وضمن هذه الضمانات الأمنية، التى سيطرحا فلاديمير بوتين كمبادرة على جو بايدن، وقف توسع حلف "الناتو" نحو الحدود الروسية وعدم ضم الحلف لأوكرانيا وجورجيا، وعدم إقامة قواعد عسكرية أمريكية أطلسية فى بلدان الساحة السوفيتية السابقة.
وستطرق قمة الرئيسين أيضا إلى مسائل الأمن الاستراتيجى وقضايا العلاقات الثنائية السيئة.
وكان المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أعلن فى وقت سابق للصحفيين أن الكرملين لا يتوقع أى قفزة نوعية فى العلاقات بين البلدين من هذه القمة الافتراضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء محادثات بوتين وبايدن الافتراضية عبر الفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.