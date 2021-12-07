بدء محادثات بوتين وبايدن الافتراضية عبر الفيديو

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يناقش بوتين وبايدن مجموعة واسعة من القضايا، بما فى ذلك التوتر حول أوكرانيا وتقدم حلف شمال الأطلسى "الناتو" نحو الحدود الروسية ومبادرة الرئيس الروسى بشأن الحصول على ضمانات أمنية لبلاده من الولايات المتحدة والدول الغربية.

وضمن هذه الضمانات الأمنية، التى سيطرحا فلاديمير بوتين كمبادرة على جو بايدن، وقف توسع حلف "الناتو" نحو الحدود الروسية وعدم ضم الحلف لأوكرانيا وجورجيا، وعدم إقامة قواعد عسكرية أمريكية أطلسية فى بلدان الساحة السوفيتية السابقة.

وستطرق قمة الرئيسين أيضا إلى مسائل الأمن الاستراتيجى وقضايا العلاقات الثنائية السيئة.

وكان المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أعلن فى وقت سابق للصحفيين أن الكرملين لا يتوقع أى قفزة نوعية فى العلاقات بين البلدين من هذه القمة الافتراضية.