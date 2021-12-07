خارجية اليونان تكشف توقعاتها من اجتماع بوتين وميتسوتاكيس

قال نائب وزير خارجية اليونان ميلتياديس فارفيتسيوتيس، إن بلاده تأمل بأن يعتبر لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس حكومة اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إشارة إلى تحسن العلاقات الثنائية.

وأشار الدبلوماسي اليوناني، إلى أنه سيكون ضمن الوفد الذي سيرافق رئيس الوزراء في زيارته إلى سوتشي غدا.

وأضاف: "تهدف اللقاءات بين رئيس الوزراء ميتسوتاكيس والرئيس الروسي بوتين في سوتشي، إلى تنشيط العلاقات الثنائية".

ونوه بأن رئيس الوزراء اليوناني، هو أحد القادة الأوروبيين القلائل الذين يستضيفهم الرئيس بوتين في سوتشي.

وتابع فارفيتسيوتيس: "نأمل أن يكون اجتماع الغد، مؤشرا على تحسن العلاقات، والذي مع ذلك، لا يغير الميزات الرئيسية لسياسة اليونان الخارجية، أي مشاركتنا في الاتحاد الأوروبي والناتو".

وشدد على أن روسيا، تعتبر عاملا رئيسيا في الهيكل الأمني ​​الأوروبي.

وقال: "ما نريده مع روسيا، هو تعميق التعاون الاقتصادي من خلال تعزيز التجارة الثنائية، وجذب الاستثمار لسد الثغرات التي خلفتها الإجراءات الروسية المضادة للعقوبات الأوروبية. تعتبر روسيا من الموردين الهامين جدا والموثوقين للغاز الطبيعي لبلادنا، وهي تزودنا بالغاز منذ 35 عاما دون أي مشاكل أو انقطاع في الإمدادات، ونحن نريد أن تستمر إمدادات الغاز غير المنقطعة، وأن يتم توريده بأسعار منخفضة في وقت يتزايد فيه استهلاك الغاز مع ارتفاع أسعار الغاز الذي يتم شراؤه في السوق الفورية. نحن نريد سعرا تنافسيا للغاز يرتبط بسعر النفط.