قتيلان وأربعة جرحى نتيجة إطلاق نار جنوب شرقي موسكو

قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح نتيجة إطلاق نار قام به رجل في مركز للخدمات الحكومية بجنوب شرقي العاصمة الروسية، وفق ما أفادت مسؤولون أمنيون وشهود.

وقال مصدر أمني لوكالة "تاس" إن الحادث وقع على خلفية نزاع اندلع في المركز عندما طلب حارسه من أحد الزوار ارتداء الكمامة الواقية. وسحب الرجل سلاحا وأطلق النار منه، ما أسفر عن مقتل الحارس وإحدى موظفات المركز.

وقالت أناستاسيا راكفا نائبة عمدة موسكو إن الجرحى الأربعة حالتهم خطرة، مضيفة أن الحديث يدور عن امرأتين ورجل وطفلة في العاشرة من عمرها.

وأكدت راكفا أن التحقيق جار في الحادث في إطار الملف الجنائي الذي تم فتحه بتهمتي "مقتل شخصين وعدد أكبر من الأشخاص" و"تداول الأسلحة بطريقة غير قانونية" على خلفية الواقعة، مضيفة أن هوية الجاني تم تحديدها ويدعى سيرغي غلازوف (45 عاما) وهو عسكري سابق. وذكرت مصادر عدة أنه كان "في حالة نفسية غير متزنة" أثناء ارتكاب الجريمة.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك إلى أن الرجل كان بحوزته مسدس وسكين، مضيفة أن الشرطي الذي طارد الجاني بعد أن دله شهود على مطلق النار وهو يبتعد عن المبنى، تعامل معه واستطاع توقيفه رغم أنه لم يكن مسلحا وقتها.

وقالت المتحدثة إن وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف سيقوم بتزكية هذا الشرطي للحصول على جائزة حكومية.

وفي وقت سابق أعربعمدة موسكو سيرغي سوبيانين، عبر صفحته في "تويتر" عن تعازيه للمصابين وأسر القتيلين.