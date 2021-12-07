نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استمارة البيان السنوي للرعاية الاجتماعية spa.gov.iq وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استمارة البيان السنوي للرعاية الاجتماعية spa.gov.iq ، يزداد البحث في العراق عن كيفية تحديث بيانات الرعاية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. حيث أعلنت في وقت سابق وزارة العمل يوم الأحد 21 نوفمبر 2021 عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك بوجوب تجديد وتحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من الفئات المحتاجة والفقراء من خلال استخدام استمارة البيان السنوي، يذكر ان الحكومة العراقية وافقت مؤخرا على العديد من القرارات ومن ضمنها مساعدة الأسر الفقيرة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعرفها المواطن العراقي وتأثره بشكل كبير بتداعيات انتشار فيروس كورنا، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق على طريقة تعبئة استمارة البيان السنوي من خلال موقع spa.gov.iq.

رابط استمارة البيان السنوي للرعاية الاجتماعية spa.gov.iq

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق انه يمكن لكافة المستفيدين من الحماية الاجتماعية في مختلف المحافظات العراقية بغداد، البصر، كركوك، صلاح الدين، بابل، كربلاء، ديالي، واسط، الكرخ 1، الكرخ2،الكرخ3 وباقي المحافظات الأخرى الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية spa.gov.Iq على شبكة الإنترنت ثم ملئ نموذج استمارة البيان السنوي.

علاوة على ذلك نوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان عملية التسجيل في نموذج إقرار الضمان الاجتماعي السنوي تشمل كافة مواطني الدولة العراقية الذين يحوزون على جميع المتطلبات والشروط التي وضعتها الشؤون الاجتماعية في كافة المحافظات دون استثناء، مع الزامية ملئ استمارة البيان السنوي للرعاية الاجتماعية spa.gov.iq وفي الفقرة التالية سوف نوضح لكم كيفية تحديث البيانات.

استمارة البيان السنوي تحديث بيانات الرعاية الاجتماعية 2021

يستطيع كافة مواطني العراق من الفئات المحتاجة أن يحصلوا على مخصصات الدعم. من خلال ملئ نموذج استمارة البيان السنوي. عبر رابط استمارة البيان السنوي للرعاية الاجتماعية spa.gov.iq، وللتسجيل و إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمستفيدين يجب على الفرد اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق

ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح ومن بينها: الاسم الثلاثي. العنوان الكامل كتابة كافة المعلومات المتعلقة بأرباح المستفيد. الراتب وكذلك عدد أفراد العائلة وجميع البيانات الأخرى.

تحميل كافة المستندات المطلوب رفعها من ضمنها: صورة من البطاقة الوطنية والسكنية للمستفيد. هوية الأحوال المدنية، إرفاق صورة قيد من بيان الحالة الاجتماعية. رفع بيان الدراسة للأبناء، رفع إقرار عن هجران الزوج. تقديم إثبات في حال غياب الزوج قرار من الحكومة العراقية.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل دقيق عن كيفية ملئ استمارة البيان السنوي. وتحديث بيانات الرعاية الاجتماعية التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. كما نوصي كل فرد من الفئات التي تتوفر فيهم شروط الحماية الاجتماعية اتباع الخطوات المدرجة أعلاه. لكي يتمكن من التسجيل و تحديث بيانته الشخصية من خلال رابط استمارة البيان السنوي للرعاية الاجتماعية spa.gov.iq.