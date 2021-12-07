تردد قناة الكاس الرياضية الناقلة لمباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021 على النايل سات

نتابع معكم أعزائنا المتابعين تردد قناة الكاس الرياضية، حيث زاد البحث عليها في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة من مصر والجزائر، وهذا خاصة مع اقتراب مباراة مصر والجزائر في بطولة كأس العرب، وهي واحدة من أقوى المباريات المنتظرة في البطولة بين اثنين من أقوى المنتخبات العربية في البطولة، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة وطريقة تنزيلها على الريسيفر، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر اليوم

وسنتابع معكم ما هي القنوات التي ستنقل مباراة مصر والجزائر، والتي ستقام اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021، وهذا في تمام المواعيد التالية:

الساعة العاشرة مساء 10:00 بتوقيت السعودية.

التاسعة مساء 9:00 بتوقيت القاهرة.

الساعة الثامنة مساء 8:00 بتوقيت الجزائر.

وسنتابع معكم ما هي القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة منتخبي مصر والجزائر الشقيقين، وهذا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر هذا العام، وهذه القنوات كالتالي:

قناة بي إن سبورت 1 المفتوحة، وقد تابعنا معكم التردد الخاص بها على كافة الأقمار الصناعية في مقال تردد قناة bein sport 1.

قناة الكأس القطرية المفتوحة 1، وسنتابع معكم التردد الخاص بها في المقال التالي، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

تردد قناة الكاس الرياضية نايل سات 2021

وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين الأفاضل على التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي النايل سات، وسنتابع معكم بيانات التردد، وهي كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي أو H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية تنزيل التردد على الريسيفر

وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين الخطوات الصحيحة لتنزيل القناة على الريسيفرات الخاصة بكم، حيث يواجه العديد من الأشخاص مشاكل اثناء تنزيل القنوات، ونريد أن ننوه عليكم أنه يجب أن تمتلكوا ريسيفر يدعم تقنية الHD، وهذا حتى تستطيعوا متابعة القناة بأعلى جودة.

ويمكنكم تنزيل القناة لديكم عن طريق اتباع الخطوات المبسطة التالية: