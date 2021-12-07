الأخضر يتعثر من أسود الأطلس.. نتيجة مباراة منتخب السعودية والمغرب في بطولة كأس العرب 2021 وترتيب المجموعة الثالثة

ننشر نتيجة مباراة السعودية والمغرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2021 لتحديد موقف تأهل السعودية من الصعود إلى دور الثمانية المعروف باسم دور ربع النهائي، حيث انطلقت مباراة منتخب السعودية و المغربي، في الجولة الثالثة من كأس العرب 2021 , المقام بدولة قطر، اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021.

نتيجة مباراة السعودية والمغرب اليوم

ونرصد لكم نتيجة مباراة السعودية والمغرب اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021.

وشهد الشوط الأول من مباراة السعودية والمغرب اليوم محاولات متبادلة بين المنتخبين لكن دون تسجيل أهداف لأي من الفريقين.

وتسعى المملكة للفوز بالمباراة حتى تعزز موقفها في التأهل للدور الربع النهائي من البطولة على حساب الأردن.

وتقدم كريم البركاوي بالهدف الأول لصالح المغرب بركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وتعثر المنتخب السعودي أمام المنتخب المغربي في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب بعد فوز أسود الأطلس على الأخضر بهدف دون رد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني تضاعفت الأزمة على المنتخب الأخضر بعد طرد أحد مدافعيه في الوقت الذي يسعى منتخب السعودية للتعادل والفوز لتعزيز فرصته في التأهل.

موعد مباراة السعودية والمغرب

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءآ بتوقيت القاهرة، بينما في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الدار البيضاء ، علي استاد الثمامة بمدينة الدوحة عاصمة قطر .

تصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط

بعد فوزه علي المنتخب الأردني والمنتخب الفلسطيني، بنتيجة مبهرة في المواجهتين حيث احرز فيها 4 أهداف مقابل لا شيئ .

واحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة عندما قام بالتعادل مع نظيره المنتخب الفلسطيني ، وبعدما تلقت فلسطين الهزيمة من المنتخب الأردني في الجولة الأولى من كأس العرب 2021 .

الأول.. منتخب المغرب – 9 نقاط

الثاني.. منتخب الأردن – 6 نقاط

الثالث.. منتخب السعودية – نقطة واحدة

الرابع.. منتخب فلسطين نقطة واحدة .

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب 2021 :

الجدير بالذكر: رسميآ : تأهل من المجموعات الأربعة لربع نهائي المنافسات بكأس العرب 2021 والذي تستضيفه دولة قطر ، 7 منتخبات وهم مصر وقطر والجزائر وتونس والإمارات والمغرب وعمان .

أول مجموعة منتخبات : قطر، العراق، عمان، البحرين . ثاني مجموعة منتخبات: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا. ثالث مجموعة منتخبات : المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين . رابع مجموعة منتخبات : مصر، الجزائر، لبنان، السودان.

مجموعات المنتخبات بطولة كأس العرب 2021