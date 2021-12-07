مراكز السيطرة على الأمراض تحث الأمريكيين على تجنب السفر إلى الأردن

دوت الخليج :- أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكيين بعدم السفر إلى الأردن وفرنسا والبرتغال وتنزانيا ووجهات أخرى، على خلفية المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا. وأشارت المراكز إلى أنها "تدرج حاليا ما يزيد على 80 وجهة في تصنيف (المستوى الرابع: مرتفع جدا)". وأكدت أنها "أضافت اليوم أيضا إلى أعلى مستوى أندورا وقبرص وليشتنشتاين".

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