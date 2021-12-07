أخبار اليمن : 27 غارة لطيران العدوان على مأرب وصعدة

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27 غارة لطيران العدوان على مأرب وصعدة

جدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظتي مأرب وصعدة. 27 غارة لطيران العدوان على مأرب وصعدةجدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظتي مأرب وصعدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ23 غارة مناطق متفرقة من مديرية الجوبة بمأرب، خلفت أضراراً جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارتين على منطقة العطفين بمديرية الحشوة بصعدة.

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