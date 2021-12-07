العراق.. تدمير 6 أوكار للإرهابيين

العراق.. تدمير 6 أوكار للإرهابيينأعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الثلاثاء، تدمير 6 أوكار للإرهابيين فى جبال حمرين.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - : "تواصل قواتنا المسلحة، دك أوكار الإرهابيين وملاحقة عناصره المنهزمة بإشراف قيادة العمليات المشتركة، حيث نفذ طيران القوة الجوية بواسطة تشكيل طائرات L159 خمسة ضربات دقيقة، استهدف خلالها 6 أوكار للإرهابيين ودمرتها فى جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالي".

من ناحية أخرى، قُتل أربعة عراقيين وأصيب 4 آخرون، اليوم الثلاثاء، فى تفجير نفّذ بواسطة دراجة مفخخة قرب جسر الصمود وسط محافظة البصرة، وكشفت خلية الإعلام الأمنى العراقية أن الحادث سببه تفجير دراجة نارية فى تقاطع الصمود فى محافظة البصرة.

وأشارت خلية الاعلام الأمنى العراقية إلى ان خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة مازالوا يتواجدون فى مكان الحادث لتحديد طبيعة التفجير وإعطاء تفاصيل أكثر عنه، مؤكدة أنه سيتم إعلان تفاصيل أوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية.

من جانبه، أعلن محافظ البصرة أسعد العيدانى، الثلاثاء، الحداد ثلاثة أيام وذلك عقب التفجير الإرهابى الذى وقع اليوم فى المحافظة، وتقدم بأحر التعازى والمواساة لأهالى الضحايا متعهدا بالقصاص العادل من المجرمين الذين نفذوا التفجير الإجرامى.

