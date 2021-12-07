البنوك المستلمة لاكتتاب المنجم بعد التحديث وموعد الاكتتاب بالشركة

يتم البحث كثيرا عن البنوك المستلمة لاكتتاب المنجم بعد التحديث 1443، حيث أن شركة المنجم من أقدم الشركات التي تم إنشائها بعد الحرب العالمية الثانية، وفي وقت سابق أعلنت الشركة عن البنوك المستلمة لاكتتاب، ولا يمكن التعامل إلا من خلال هذه البنود ليتم شراء الأسهم من شركة المنجم للأغذية، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على البنوك المستلمة لاكتتاب المنجم، كما نقدم لكم طرق التواصل معها.شركة المنجم للأغذية
شركة المنجم من الشركات العام الرائدة في مجال استيراد وتصدير الأغذية وتسويق المواد الغذائية، وتأسست هذه الشركة في عام 1950م، وتمتلك 14 فرع داخل المملكة العربية السعودية، كما تسعى الشركة إلى توفير العديد من فرص العمل للشباب المساهمة في رفع مستوى القطاع الاقتصادي، كذلك تقدم الشكر الخدمات المميزة من خلال فريق عمل متخصص، وتستهدف حوالى 18 ألف عميل في المملكة.البنوك المستلمة لاكتتاب المنجم بعد التحديث 1443
هناك ثلاثة بنوك مستلمة اكتتاب شركة المنجم بعد التحديث، وفيما يلي تفاصيل كل بنك وطريقة التواصل معه:
- البنك الأهلي السعودي
يتم التواصل مع البنك الأهلى السعودي من خلال رقم الهاتف 966920001000.
كما يمكن الاتصال على الرقم الخاص بالشكاوى والاستفسارات من خلال هذا الرقم 8001160131.
- البنك السعودي البريطاني “ساب”
يتم التواصل مع بنك ساب من خلال الرقم التالي: 0114408777
- مصرف الراجحي
مصرف الراجحي من أفضل البنوك والتي يتم التواصل معه من خلال الرقم التالي: 8001241222.
يوفر بنك الراجحي أيضا رقم مجاني خاص بالاستفسارات والشكاوي، وذلك من خلال الرقم التالي : 8001244455.
أعلنت الشركة عن طرح الأسهم الخاص لاكتتاب الأفراد في سوق تداول المملكة بداية من اليوم الأول من شهر جماد الأولى في عام 1443ه، والموافق اليوم الخامس من شهر ديسمبر 2021م كذلك أعلنت الشركة عن موعد اغلاق الاكتتاب، والتي من المقرر أن يتم غلق في يوم 2 من جمادى الأولى الموافق 6 من شهر ديسمبر، كما تم تحديد سعر الطرح بقيمة 60 ريال سعودي.
والجدير بالذكر أنه يمكن للمستثمرين والمكتتبين التواصل مع شركة المنجم عن طريق شركة تداول السعودية أو عبر الرقم التالي 920029855.
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يتم البحث كثيرا عن البنوك المستلمة لاكتتاب المنجم بعد التحديث 1443، حيث أن شركة المنجم من أقدم الشركات التي تم إنشائها بعد الحرب العالمية الثانية، وفي وقت سابق أعلنت الشركة عن البنوك المستلمة لاكتتاب، ولا يمكن التعامل إلا من خلال هذه البنود ليتم شراء الأسهم من شركة المنجم للأغذية، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على البنوك المستلمة لاكتتاب المنجم، كما نقدم لكم طرق التواصل معها.شركة المنجم للأغذية
شركة المنجم من الشركات العام الرائدة في مجال استيراد وتصدير الأغذية وتسويق المواد الغذائية، وتأسست هذه الشركة في عام 1950م، وتمتلك 14 فرع داخل المملكة العربية السعودية، كما تسعى الشركة إلى توفير العديد من فرص العمل للشباب المساهمة في رفع مستوى القطاع الاقتصادي، كذلك تقدم الشكر الخدمات المميزة من خلال فريق عمل متخصص، وتستهدف حوالى 18 ألف عميل في المملكة.البنوك المستلمة لاكتتاب المنجم بعد التحديث 1443
هناك ثلاثة بنوك مستلمة اكتتاب شركة المنجم بعد التحديث، وفيما يلي تفاصيل كل بنك وطريقة التواصل معه:
- البنك الأهلي السعودي
يتم التواصل مع البنك الأهلى السعودي من خلال رقم الهاتف 966920001000.
كما يمكن الاتصال على الرقم الخاص بالشكاوى والاستفسارات من خلال هذا الرقم 8001160131.
- البنك السعودي البريطاني “ساب”
يتم التواصل مع بنك ساب من خلال الرقم التالي: 0114408777
- مصرف الراجحي
مصرف الراجحي من أفضل البنوك والتي يتم التواصل معه من خلال الرقم التالي: 8001241222.
يوفر بنك الراجحي أيضا رقم مجاني خاص بالاستفسارات والشكاوي، وذلك من خلال الرقم التالي : 8001244455.
أعلنت الشركة عن طرح الأسهم الخاص لاكتتاب الأفراد في سوق تداول المملكة بداية من اليوم الأول من شهر جماد الأولى في عام 1443ه، والموافق اليوم الخامس من شهر ديسمبر 2021م كذلك أعلنت الشركة عن موعد اغلاق الاكتتاب، والتي من المقرر أن يتم غلق في يوم 2 من جمادى الأولى الموافق 6 من شهر ديسمبر، كما تم تحديد سعر الطرح بقيمة 60 ريال سعودي.
والجدير بالذكر أنه يمكن للمستثمرين والمكتتبين التواصل مع شركة المنجم عن طريق شركة تداول السعودية أو عبر الرقم التالي 920029855.
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