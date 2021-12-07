جونسون: متحور «أوميكرون» أكثر قدرة على الانتشار من دلتا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، وجود "مؤشرات مبكرة" على أن المتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا" المستجد أكثر قدرة على الانتشار من المتحور "دلتا".





وقال "جونسون" حول آخر تطورات الوضع الوبائى بالبلاد - خلال اجتماع للحكومة صباح اليوم - إنه من المبكر للغاية الوصول لنتائج نهائية بشأن خصائص المتحور "أوميكرون"، لكن مؤشرات أولوية أفادت بكونه أكثر قدرة على الانتشار من "دلتا"، الذى يقف خلف الغالبية العظمى من حالات الإصابة بالفيروس خلال الآونة الأخيرة، حسب ما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن الناطق الرسمى باسم جونسون. ووفقا لآخر البيانات الحكومية التى رُصدت فى المملكة المتحدة (حتى الأمس)، تم تسجيل 336 حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون"، الذى أُعلن اكتشافه لأول مرة فى جنوب إفريقيا الشهر الماضى - من بينها 261 حالة فى إنجلترا، و71 فى اسكتلندا، و4 فى ويلز. وقال وزير الصحة ساجد جافيد للبرلمان أمس الاثنين، إنه جرى رصد حالات إصابة بـ"أوميكرون" ليس لها أى تاريخ مع السفر خارج البلاد مؤخرا، الأمر الذى يعنى أنه بدأ فى الانتشار داخل المجتمع البريطانى.

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