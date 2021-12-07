وظائف جدارة وزارة المالية 1443 تعرفي علي شروط القبول وموعد التقديم عبر منصة مسار

قامت وزارة المالية بالمملكة السعودية بالإعلان عن فتح باب التقديم في وظائف جدارة وزارة المالية 1443 حيث تتوافر 71 وظيفة متاحة لمستوفي شروط التقديم، وقد تم التنويه علي حديثي التخرج أن جدارة تم تغيير مسماها لتكون منصة مسار بدلا من نظام جدارة، ويتسائل الكثير من المهتمون متي تقديم جدارة وما هو موعد تقديم وظائف وزارة المالية للنساء عبر جدارة 1443، ستقوم الخريجات بالتقدم من خلال منصة مسار الإلكترونية الرسمية خلال الشهر الجاري في موعد حددته وزارة المالية ليكون يوم 12 ديسمبر 2021، تابعونا للمزيد حول وظائف وزارة المالية للنساء 1443 وأيضا شروط القبول.

وظائف جدارة وزارة المالية 1443

تدعو وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية الخريجات الحاصلات علي درجة علمية في التخصصات المناسبة للتقدم لشغل مكانة في الوظائف المخصصة في سلم رواتب الموظفين العام، وقد بلغت عدد الوظائف المتاحة 71 وظيفة للنساء موزعة علي النحو التالي:

16 وظيفة للنساء في المرتبة السادسة.

55 وظيفة في المرتبة الثامنة.

موعد التقديم على وظائف وزارة المالية مسار

تم الإعلان رسميا أن موعد تقديم وظائف وزارة المالية يوم الأحد 12 ديسمبر 2021 الموافق 8 جمادي الأولي 1443 في تمام الساعة 1:00 صباحاً، وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، ويتم التقديم إلكترونيا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع جدارة الرسمي “منصة مسار” . تسجيل الدخول علي الحساب الخاص بالمستخدم. التوجه إلي “التقديم علي الإعلانات الوظيفية”. كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها. التأكد من صحة كافة البيانات. النقر علي “حفظ الطلب”.

المسميات الوظيفية المتاحة

أن تكون المتقدمة من الخريجات السعوديات،و حاصلة علي درجة البكالريوس او الماجيستير حسب المتطلبات الوظيفية.

اجتياز اختبار القدرة المعرفية بنجاح.

تم تحديد الأولوية للتخصصات غير التربوية.

يجب أن تكون حاصلة علي شهادة المؤهل من المملكة العربية السعودية وإن كانت من اي دولة اخري يجب أن يتم معادلتها من قبل وزارة التعليم.

كافة الوظائف بلا استثناء تتطلب اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

شروط وظائف مسار وزارة المالية

يمكنكم متابعتها للمزيد من التفاصيل حول وظائف جدارة في المملكة العربية السعودية للرجال والنساء وشروط ومواعيد التقديم حتي لا تفوتك اي وظيفة مناسبة.