أول لقاح كندى ضد كورونا يثبت فعالية عالية فى التجارب السريرية

جدة - نرمين السيد - أظهر أول لقاح محلى الصنع فى كندا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فعالية عالية ضد العدوى خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، حسبما أفادت الشركة المصنعة، مما عزز الآمال فى أنه قد يحصل قريبا على الموافقة للاستخدام.





وتستعد شركة "ميديكاجو"، وهى شركة أدوية بيولوجية مقرها فى مدينة كيبيك، وشركة اللقاحات البريطانية الأمريكية العملاقة "جلاكسوسميث كلاين" تقديمها التنظيمى النهائى إلى هيئة الصحة الكندية. وذكرت الشركتان - فى بيان صحفى - أن معدل الفعالية الإجمالية للقاح ضد جميع سلالات ومتحورات الفيروس التى تمت دراستها كان 71 %، مع معدل فعالية أعلى بنسبة 75 % ضد عدوى كوفيد-19 وخاصة متحور دلتا السائد. ولم يتم إجراء تجارب على متحور أوميكرون المكتشف حديثا - والذى تم تأكيده مؤخرا فى بلدان مختلفة حول العالم، بما فى ذلك كندا - خلال الفترة التجريبية. وقال برايان وارد المسؤول الطبى فى ميديكاجو - خلال مقابلة هيئة الإذاعة الكندية (سى بى سى نيو) - "إنه إذا حصل العقار على الترخيص فى كندا، فسيكون أول لقاح لكوفيد-19 يستخدم تقنية الجسيمات الشبيهة بالفيروس وأول لقاح نباتى معتمد للاستخدام البشرى، ستكون هذه أول مرة فى العالم، ليس فقط فى كيبيك وكندا".

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