أنتوني فاوتشي : من شبه المؤكد أن ”أوميكرون” أرحم من ”دلتا”

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إن تحديد مدى شدة متحور كورونا "أوميكرون" سيستغرق بضعة أسابيع، لكن المؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ من أسلافه.

وقال فاوتشي إنه "من شبه المؤكد أنه ليس أكثر شدة من "دلتا".. هناك إشارات إلى أنه قد يكون أقل شدة حتى"، مضيفا: "هناك بعض الاقتراحات التي تشير إلى أن "أوميركون" قد يكون أقل حدة ، لأنه عندما تنظر إلى النسبة بين عدد الإصابات وعدد حالات الاستشفاء في جنوب إفريقيا، يتبين أنها أقل من دلتا".

وتم تسجيل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في الولايات المتحدة بولاية كاليفورنيا، لدى عائد من جنوب إفريقيا في الـ22 من نوفمبر الماضي.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن "المريض تلقى التطعيم بالكامل ضد فيروس كورونا قبل إصابته بالمتحور، وهو الآن في الحجر الصحي ويعاني أعراضا خفيفة من المرض".