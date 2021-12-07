موسكو تحت أشد منخفض ثلجي منذ 72 عاما

شهدت العاصمة الروسية موسكو فجر اليوم أشد موجة ثلجية في 72 سنة، حسب وكالة "نوفوستي" عن خبير في الأرصاد الجوية.
وقال يفغيني تيشكوفيتس كبير موظفي مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية، إن منسوب الثلوج التي تساقطت على المدينة حتى الساعة 18:00 من مساء الثلاثاء يتراوح بين 7 و12 مم، ما يشكل 20% من معدل الثلوج الشهري لمثل هذه الفترة من العام.
وأضاف: "يمكننا القول إن تساقط الثلوج في الـ7 من ديسمبر عام 2021 كان الأقوى منذ عام 1949.
وأضاف أن منسوب الثلوج في بعض أنحاء مقاطعة موسكو بلغ 16 مم أي 30% من المعدل الشهري.
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