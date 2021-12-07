تمويل شخصي للسعوديين بنك سامبا 1443 شروط الأهلية والطلب

تمويل شخصي للسعوديين بنك سامبا من أهم حلول التمويل المُقدمة للأفراد في المملكة العربية السعودية، وله العديد من المميزات التي يمنحها لهم من أجل سداد الديون أو شراء اللوازم والاحتياجات، ومن خلال بنك سامبا تمويل يمكن الحصول على خدمات تمويلية متعددة من بينها سامبا تمويل عقاري بالإضافة إلى حلول التمويل الشخصي، ويمكن التواصل مع رقم بنك سامبا للقروض من أجل معرفة المزيد من التفاصيل وخصوصًا عن شراء مديونية بنك سامبا في المملكة.

تمويل شخصي للسعوديين بنك سامبا

أعلن بنك سامبا من خلال موقعه الرسمي عن تفهمه لاحتياجات المواطنين سواء الحاصلين على الجنسية السعودية أو المقيمين الحاصلين على إقامات رسمية من الجهات المختصة، ومن أجل ذلك قدم حلول تمويلية متعددة تفي بتلك الاحتياجات، من بينها حلول تمويل شخصي للسعوديين بنك سامبا والذي يتميز بالكثير منها:

حصل التمويل رسميًا على الإجازة من خلال الجهات الشرعية.

الحصول على التمويل بقيمة تصل إلى مليون ونصف المليون ريال سعودي، وفترة سداد حتى خمس سنوات.

إمكانية شراء المديونية، كما يمكن الحصول على الموافقة الفورية على كافة القروض.

كما يمكن الحصول على التأمين التكافلي المجاني من خلال البنك، وإمكانية الحصول على التمويل الإضافي.

شروط أهلية سامبا تمويل

حدد البنك العديد من الشروط من أجل قبول طلب الحصول على التمويل الشخصي للمواطن السعودي سواء الذي يعمل في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، وعلى من يجد توافر الشروط الدخول إلى نموذج طلب تمويل شخصي بنك سامبا إلكترونيًا وإدخال البيانات المطلوبة ثم إرسال الطلب، وتنحصر الشروط في التالي: