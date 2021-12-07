شروط ومتطلبات قرض الزواج الشخصي من بنك التسليف من أفضل الخدمات التي قدمها بنك التسليف السعودي هي خدمة قرض الزواج الشخصي حيث كان هدفها من البداية هي مساعدة وإعانة الشباب المقبلين على الزواج في بداية حياتهم وتخفيف وطأة تكاليف الزواج المكلفة عليهم حيث مكنهم بنك التسليف من أخذ قروض بنكية تابعة له وسهّل عليهم طرق سدادها وحدد فترة مرضية لكلًا من الطرفين وسنوضح لكم أهم شروط ومتطلبات قرض الزواج الشخصي من بنك التسليف السعودي 1443 وكافة التفاصيل التي تخص هذا النوع من القروض.

يجب على المقترض ألا يزيد عمره عن 70 عامًا والكفيل عن 55 عامًا.

الدخل الشهري للمقترض يجب ألا يزيد عن 12 ألف وخمسمئة ريال سعودي.

أن يكون هذا الزواج هو الزواج الأول بالنسبة للمقترض ولك يستثنى من ذلك من طلق زوجته أو توفيت قبل الدخول بها.

على الزوجة أن تكون سعودية الجنسية في الأصل والمنشأ.

إذا كانت الزوجة غير سعودية فيجب أن تكون من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ولديها وثيقة ومستند رسمي من الجهة المختصة التابعة لدولتها بقبولها لهذا الزواج.

عقد النكاح الرسمي للزوجين لابد وأن يكون قد مضى على صدوره أكثر من سنتين ومصدق من المحكمة الإدارية المختصة.

التاريخ الذي يتم به عقد النكاح ومدة العقد لابد وأن يكون التاريخ الهجري ويتم احتساب الفترة منذ وقت تقديم طلب القرض.

الهوية الوطنية الشخصية للمواطن السعودي المتقدم على القرض.

إمداد المقترض البنك بالعنوان الوطني الخاص به.

رقم حساب الايبان الخاص بالعميل المقترض.

تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالمقترض ويكون نفس الرقم المسجل به على منصة أبشر السعودية.

يجب أن يسجل رقم وثيقة الزواج الخاصة به.

كشف حساب لرواتب أخر 3 أشهر.

تصريح بياناتي من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية ويجب أن يكون ساري المفعول.

صورة من شهادة وفاة الزوجة الأولى للمقترض وهذا في حالة أن هذا الزواج هو الزواج الثاني له.

وكذلك صورة من كارت العائلة الذي أضيفت به الزوجة المتوفية.

شروط قرض الزواج الشخصي من بنك التسليف السعودي 1443المتطلبات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض الزواج من بنك التسليف السعودي 1443