البيت الأبيض: بايدن وبوتين ناقشا الاستقرار الاستراتيجى والقضايا الإقليمية

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، ناقشا خلال محادثاتهما، التى جرت عبر الفيديو، الاستقرار الاستراتيجى والقضايا الإقليمية.





وأضاف بيان البيت الأبيض، عقب المحادثات التى جرت بين رئيسى الدولتين اليوم الثلاثاء، إن الرئيسين الروسى والأمريكى أوعزا بمواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا.

وتابع: "أصدر كلا الرئيسين تعليمات لفريقيهما باستمرار العمل، وستقوم الولايات المتحدة بذلك بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء".

وأكد بيان البيت الأبيض، أن بايدن وبوتين ناقشا الاستقرار الاستراتيجى والجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل المشترك بشأن القضايا الإقليمية، بما فى ذلك إيران.

وبشأن أوكرانيا، أشار البيان إلى أنه "أعرب الرئيس بايدن عن قلق الولايات المتحدة وحلفائنا الأوروبيين البالغ من حشد القوات الروسية حول أوكرانيا وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفاءنا سيردون بإجراءات اقتصادية وغيرها فى حالة حدوث تصعيد عسكرى".

كما أكد "بايدن" خلال محادثاته مع بوتين، دعمه لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، كما دعا إلى "وقف التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية"، وفق بيان البيت الأبيض.

هذا ونفت روسيا مرارا الاتهامات بـ "الأعمال العدوانية" من قبل الغرب وأوكرانيا، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولا تنوى مهاجمة أحد، وتستخدم تصريحاتها حول "العدوان الروسى" كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

وسبق أن أشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب بشأن "العدوان الروسى" وإمكانية مساعدة كييف فى الدفاع عن نفسها ضده سخيفة وخطيرة.