ألمانيا.. مصرع جنديين بحادث اصطدام آليات عسكرية

ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن جنديين لقيا مصرعهما إثر اصطدام آليات عسكرية خلال تدريبات في ميدان "بيرغن" بولاية ساكسونيا السفلى الفدرالية شمالي البلاد.
وأشارت وكالة "DPA" الألمانية إلى أن "جنديين أصيبا بجروح قاتلة نتيجة اصطدام دبابة بمركبة أخرى"، من دون أن تتطرق إلى المزيد من التفاصيل حول الحادث.
من جهتها، أعربت وزارة الدفاع الألمانية عن تعازيها لأسر الضحيتين وألغت الفعاليات المخطط لها.
وتقع ساحة التدريب العسكري في "بيرغن" في الجزء الجنوبي من لونبورغ هيث بولاية ساكسونيا السفلى الفيدرالية شمال ألمانيا، وتبلغ مساحتها 24900 هكتار، وهي واحدة من أكبر ساحات التدريب العسكري في أوروبا.
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