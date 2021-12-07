فرنسا تتوقع استئناف محادثات إيران النووية رغم تعثرها

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يوم الثلاثاء إنه يتوقع استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية الخميس المقبل، رغم عدم إحرازها أي تقدم حتى الآن.
وأضاف أنه غير متفائل بعد محادثات الأسبوع الماضي ويخشى أن يكون فريق التفاوض الإيراني الجديد يسعى لكسب الوقت.
وقال: "اليوم عناصر المناقشة التي استؤنفت غير مشجعة لأننا نشعر أن الإيرانيين يريدون أن يجعلوها تستمر، وكلما طالت مدة المحادثات زاد تراجعهم عن التزاماتهم واقتربوا أكثر من قدرتهم على امتلاك سلاح نووي".
وأوضح أنه من المرجح أن تستأنف المحادثات يوم الخميس على الرغم من عدم حدوث تقدم الأسبوع الماضي.
وعبر عن أمله في أن تتخذ الأمور اتجاها إيجابيا وإلا فإنها قد تؤدي إلى "وضع خطير".
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