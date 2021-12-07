أخبار اليمن : 3 شهداء بغارة عدوانية على سحار بصعدة

3 شهداء بغارة عدوانية على سحار بصعدةاستشهد 3 مواطنين، مساء اليوم، بغارة شنها طيران العدوان السعودي على محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارة منطقة بقعة علاف بمديرية سحار، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين.

وكان الطيران المُعادي شن في وقت سابق اليوم، غارتين على منطقة العطفين بمديرية الحشوة، وغارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

وفي سياق متصل بجرائم العدوان، استشهد طفل بانفجار قنبلة عنقودية سعودية في منطقة الشوارق بمديرية رازح الحدودية.