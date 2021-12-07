الرئيس الفلسطينى يصل تونس فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد كان فى استقبال نظيره الفلسطينى بالجناح الرئاسى بمطار تونس قرطاج الدولى فور وصوله، مشيرًا إلى أنه تم استعراض تشكيلة من الجيوش الثلاثة التى أدت لهما التحية.

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يعقد الرئيس التونسى محادثات مع رئيس دولة فلسطين حيث سيتطرق الجانبان إلى سير علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى التشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.