الاتحاد الأوروبى يهدد بعقوبات ضد روسيا إذا تمادى عدوانها ضد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - حذر الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، من توسيع الإجراءات العقابية المفروضة بالفعل ضد روسيا فى حالة "تمادى عدوانها تجاه أوكرانيا"، وذلك مباشرة قبل بدء الاجتماع الافتراضى بين الرئيس الأمريكى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين حول أوكرانيا اليوم.





وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لسفراء دول الاتحاد الأوروبى -حسبما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية- إن التكتل "سيرد بشكل ملائم على أى تحركات عدوانية يتم اتخاذها ضد جيراننا بما فيهم أوكرانيا، كما سيتخذ المزيد من الإجراءات التقييدية تتجاوز العقوبات الاقتصادية حال حدوث غزو عسكرى". وأضافت دير لاين: "نحن نُفضل الانخراط بشكل بناء مع موسكو، لكن ذلك يعتمد عليهم.. وحاليا فإن تحركات واختيارات روسيا المتعمدة والعدوانية تستمر فى زعزعة الاستقرار فى أوروبا".

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