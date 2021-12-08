أخبار اليمن : إسقاط طائرة أمريكية معادية في أجواء مأرب

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إسقاط طائرة أمريكية معادية في أجواء مأرب

أسقطت الدفاعات الجوية بالجيش اليمني واللجان الشعبية، ليل الثلاثاء، طائرة تجسسية أمريكية الصنع في محافظة مأرب. إسقاط طائرة أمريكية معادية في أجواء مأربأسقطت الدفاعات الجوية بالجيش اليمني واللجان الشعبية، ليل الثلاثاء، طائرة تجسسية أمريكية الصنع في محافظة مأرب. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع بسلاح مناسب. وأفاد بأن اسقاط الطائرة تم أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة. الجدير بالذكر أن هذه الطائرة هي الثامنة من نوعها التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال هذا العام.

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