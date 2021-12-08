ظهور جديد لـ(خطيبة خاشقجي رحبت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي يوم الثلاثاء، باعتقال السلطات الفرنسية أحد المتهمين في جريمة قتله المروعة.

وكتبت جنكيز في تغريدة لها على "تويتر": "على فرنسا محاكمته على جريمته أو تسليمه إلى دولة قادرة ومستعدة للتحقيق معه ومحاكمته هو ومن أصدر الأمر بقتل جمال".

ويشار إلى السلطات الفرنسية اعتقلت امس أحد المتهمين بقتل خاشقجي بعد أيام من إجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مباشرة في السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت إذاعة "آر.تي.إل" مساء اليوم أن قوات الأمن الفرنسية اعتقلت أحد المتهمين بقتل خاشقجي.

وأضافت: إنه تم اعتقال خالد بن عائض العتيبي البالغ 33 عاما العضو السابق في الحرس الملكي السعودي صباح اليوم في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للمغادرة إلى الرياض.

وبحسب معلومات (RTL) فإن العتيبي، يعد أحد الأعضاء المزعومين في الكوماندوس الذي اغتال الصحفي السعودي في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

وأوضحت الإذاعة أن العتيبي مطلوب من قبل الإنتربول بعد مذكرة توقيف بتهمة اغتيال صادرة عن تركيا.. مضيفة: إنه تم وضعه رهن الاعتقال القضائي من قبل شرطة الجو وشرطة الحدود والتي تسعى بشكل خاص لتأكيد هويته بشكل نهائي.

ولفتت إلى أن الرجل البالغ من العمر 33 عاما كان يحمل جواز سفره الحقيقي، وبالتالي سافر باسمه الحقيقي.

وأفاد مصدر قضائي بأن خالد عايد العتيبي "يخضع لإجراءات تسليمه لتركيا".. مضيفا إنه سيتم تقديم السعودي إلى مكتب المدعي العام بباريس صباح غد الأربعاء، والذي سيبلغه بأمر التوقيف.

