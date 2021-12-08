حكومة الإمارات تعتمد النظام الجديد للعمل الأسبوعي ليكون السبت والأحد إجازة رسمية

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محمد سياف - ابو ظبي - اعتمدت حكومة الإمارات اليوم النظام الجديد للعمل الأسبوعي، على أن يكون الجمعة نصف يوم، والسبت والأحد إجازة رسمية على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.

وأوضح القرار الذي تبنته حكومة الإمارات الذي سيتم تطبيقه ابتداءً من 2022/1/1 أنه سيكون له انعكاس إيجابي يمنح الأفراد والعائلات وقتاً أطول ويعزز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي حسب رؤية المسؤولين في الدولة.

وبناء على ذلك حدد هذا القرار الحكومي الدوام الرسمي لساعات العمل لتكون 8 ساعات من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 3:30 بعد الظهر، بينما ساعات العمل يوم الجمعة ستكون 4 ساعات ونصف من الساعة 7:30 صباحا إلى 12 ظهرا، ليتيح هذا النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة والعمل عن بعد في الجهات الاتحادية يوم الجمعة.

فضلًا على توحيد مواعيد إقامة خطبة وصلاة الجمعة لتكون من الساعة 1:15 ظهرا على مدى العام في جميع أرجاء الدولة.

ومن جهته قال وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي الدكتور “عبد الرحمن العور” أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يعمل على دعم سوق العمل الذي يمتاز بأنه سوق عالمي وجذاب للمستثمرين، لذلك سيكون لهذا النظام مردود قوي وإيجابي على العاملين لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة في رفع كفاءة وزيادة الإنتاج.

وطالب من أصحاب الأعمال بضرورة مواصلة الإيفاء بالتزاماتهم القانونية تجاه العاملين لديهم فيما يتعلق بمدة ساعات العمل والإجازة الأسبوعية والسنوية المتفق عليها في عقود العمل بينهم وبين العاملين لديهم بالإضافة إلى منحهم الوقت لأداء صلاة الجمعة وفقا للميعاد المحدد للصلاة

وقد أثار هذا التطوير في نظام العمل الأسبوعي الجديد الجدل بين نشطاء التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات على موقع “توتير” فمنهم من يجده نظام يعزر الترابط الأسري والمجتمعي، ومنهم من يتسائل عن وضع المدارس في ظل النظام الجديد للعمل الأسبوعي.