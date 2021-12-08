شروط دعم ريف لربات البيوت والعاطلين وطريقة التسجيل في منصة الدعم الريفي

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج ريف، ومنه نجد عدد كبير من المجالات المدعومة، مثل توفير الدعم المادي لربات البيوت والعاطلين وصغار المزارعين وجميع المؤهلين للتسجيل في مظلة الحماية التي يقدمها، لمساعدتهم في الحصول على موارد الإنتاج والخدمات الزراعية، بهدف تحسين المستويات المعيشية للمزارع وتحسين الاقتصاد والظروف الاجتماعية المحيطة بالمناطق، من خلال تنويع المنتجات الزراعية ، مما يساعد على توفير الغذاء الكافي.

برنامج ريف يقدم دعم لفئات ربات البيوت والعاطلين وطلاب الجامعات وكل مواطن غير موظف، يجب أن ينطبق عليهم شروط استحقاق الدعم التي سنضعها فيما هو قادم من بيانات حول كيفية الاستفادة من الدعم الريفي، بشرط أن يكون عمر المتقدم فوق 21 عام، ويحصل على دعم غير مسترد بقيمة 4500 ريال شهرياً، والتي تعد بمثوبة المعونة الشهرية لمن يريد أن يقيم مشروع خاص به ضمن منتجات الأسر المنتجة.

شروط الدعم لربات البيوت الريفيات

حددت وزارة البيئة مجموعة من معايير وشروط الدعم لربات البيوت الريفيات التي يجب على المتقدمين استيفاؤها، والموافقة على طلبات الدعم حسب توفرها ، ومن بينها نذكر ما يلي:

يجب على الراغبين في الحصول على الدعم أن يكونوا سعوديين أو يحملون بطاقة هاتف نقال.

تتعلق مهنة مقدم الطلب في الواقع بالزراعة ، ويجب أن يعمل في إحدى المهن المذكورة في الخطة ويعيش في نفس منطقة الدعم.

ألا يشتغل المتقدم في العمل الحكومي أو الخاص.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 21 عامًا.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 6000 ريال.

لا يتجاوز عدد المشاريع المساندة للمستفيدين 3 مشاريع بحيث لا تتجاوز قيمة الدعم 54 ألف ريال.

مشاريع الدعم الريفي

يمكن الإطلاع على بعض مشاريع الدعم الريفي التي يغطيها برنامج ريف على مستوى جميع المناطق في المملكة، وتلك التي تخصص بعض المدن أو المحافظات حيث تشتهر بها.

تسجيل طلب الدعم الريفي

بعد الاطلاع على ضوابط الدعم الريفي، تبدأ مرحلة تقديم الطلب وطريقة التسجيل في برنامج ريف، ومن ثم تقوم الإدارات المعنية بإجراء البحث والتقييم للحالة، ومن ثم الموافقة على مقدم الطلب، ومن ثم تحديد موعد الدفع ، التي تكون عادة في غضون الأيام العشرة الأولى من الشهر الميلادي. هو تقديم طلب دعم الشعاب المرجانية إلى ربة المنزل ، والموقع الإلكتروني هو: