أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا فورنشتر2022 من عبد اللطيف جميل وأحدث مواصفات ومميزات السيارة

عروض تقسيط سيارة تويوتا فورنشتر2022 من عبد اللطيف جميل، إن سيارة تويوتا من أفضل السيارات الكروس التي تتيح العديد من المميزات حيث قالت شركة تويوتا إيجيبتإن هذه السيارة لعام 2022 بها العديد من التطورات الحديثة ويوجد منها فئتين يختلفان في المواصفات والمميزات والأسعار لترضي الاحتياجات المختلفة للعملاء. عروض تقسيط سيارة تويوتا فورنشتر2022 قد تقدم شركة عبد اللطيف جميل الكثير من العروض على العديد من أنواع السيارات .

الكثير من العروض على العديد من أنواع السيارات . وقد تقدم عرض تقسيط سيارة تويوتا قورتشنر ب 600 ريال سعودي .

وقد يتم تقسيط السيارة لمدة 5 سنوات . مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر2022 إن هذه السيارة تمتلك شكلين الأولsmart وتمتلك محرك بمقياس 2700 سي سي ليصل إلى قوة 165 حصان وبدرجة دوران 245 نيوتن/متر.

بالإضافة إلى وجود ناقل أوتوماتيكي ويصل اتساع الخزان إلى مساحة 80 لترا،بالإضافة إلى وجود جنوط بمقياس 17 بوصة.

إن هذه السيارة تتميز بتشغيل نظام سترينج هيدروليك ويبلغ وزن السيارة 2660 كجم.

يأتيالشكل الثاني لهذه السيارة بمحرك مقياسه 4000 سي سي ويتصف بوجود 6 أسطوانات تتميز بإمكانية الدفع الرباعي بقوة تصل إلى234 حصان ودرجة دوران 376 نيوتن/متر بمساحة خزان تبلغ 80 لتر.

بالإضافة إلى وجود جنوط18 بوصة، وأيضا هذا الشكل يعمل بنظام تشغيل سترينج هيدروليك ويبلغ وزن السيارة 2650 كجم. مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر2022 مميزات تويوتا فورنشتر2021 الشكل الأول من هذه السيارة تتميز بالمزيد من برامج الأمانلأنها تحتوي علي فرامل ABS بالإضافة إلى وجود مساعد للفرامل BA وأيضا يوجد برنامج للأمان وهو HAC عند الوصول إلىالأماكن المرتفعة أو العالية.

بالإضافة إلى برنامج التحكم في حركة السيارة tsc,vsc ويوجد بالسيارة أيضا وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وأيضا يوجد برنامج لكشف السرقة.

الشكل الثاني من هذه السيارة يتميز بوجود نفس برامج الأمان بالإضافة إلى جهاز التحذير الصوتي مع الإضاءة الشديدة من مميزات تويوتا فورنشتر2021 خلال المصابيح الأمامية. ويوجد في السيارة برامج إضاءة قوية للمساحة الأمامية والخلفية مع إمكانية التحكم في درجة الإضاءة.

أيضا الشكل الأول من هذه السيارة يتميز بوجود عجلات مميزة للقيادة وشاشة عرض لعدادات السيارة بمقياس 4.2 بوصة وتكييف هوائي يتميز بوجود صندوق كبير في المنطقة الأمامية ويوجد بها 6 سماعات ومدخل USB وبلوتوث، وأيضا توجد شاشة حديثة تستخدم نظام تشغيل أندرويد وكار بلاي. والشكل الثاني يأتي بنفس المواصفات للشكل الأولبالإضافةللمرآة الداخلية التي تتميز بخفض الحرارة الذاتية ووجود كاميرا خلفية للركن والمقاعد الأمامية تعمل باستخدام الكهرباء. لكن الشكل الأول يتميز بوجود زجاج جانبي وخلفي ذات اللون الأسود ووجود مراءة تعمل بالكهرباء،وتتصف بالعديد من الألوان الحصرية لها. أسعار تويوتا فورتشنر2022 الشكل الأول من تويوتا فورتشنر2022 يصل إلى مبلغ 177.875 ريال سعودي.

الشكل الثاني من تويوتا فورتشنر2022 بقيمة مالية تصل إلى127.995 ريال سعودي. أسعار تويوتا فورتشنر2022 الوسوم

عروض تقسيط سيارة تويوتا فورنشتر2022 من عبد اللطيف جميل، إن سيارة تويوتا من أفضل السيارات الكروس التي تتيح العديد من المميزات حيث قالت شركة تويوتا إيجيبتإن هذه السيارة لعام 2022 بها العديد من التطورات الحديثة ويوجد منها فئتين يختلفان في المواصفات والمميزات والأسعار لترضي الاحتياجات المختلفة للعملاء. عروض تقسيط سيارة تويوتا فورنشتر2022 قد تقدم شركة عبد اللطيف جميل الكثير من العروض على العديد من أنواع السيارات .

الكثير من العروض على العديد من أنواع السيارات . وقد تقدم عرض تقسيط سيارة تويوتا قورتشنر ب 600 ريال سعودي .

وقد يتم تقسيط السيارة لمدة 5 سنوات . مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر2022 إن هذه السيارة تمتلك شكلين الأولsmart وتمتلك محرك بمقياس 2700 سي سي ليصل إلى قوة 165 حصان وبدرجة دوران 245 نيوتن/متر.

بالإضافة إلى وجود ناقل أوتوماتيكي ويصل اتساع الخزان إلى مساحة 80 لترا،بالإضافة إلى وجود جنوط بمقياس 17 بوصة.

إن هذه السيارة تتميز بتشغيل نظام سترينج هيدروليك ويبلغ وزن السيارة 2660 كجم.

يأتيالشكل الثاني لهذه السيارة بمحرك مقياسه 4000 سي سي ويتصف بوجود 6 أسطوانات تتميز بإمكانية الدفع الرباعي بقوة تصل إلى234 حصان ودرجة دوران 376 نيوتن/متر بمساحة خزان تبلغ 80 لتر.

بالإضافة إلى وجود جنوط18 بوصة، وأيضا هذا الشكل يعمل بنظام تشغيل سترينج هيدروليك ويبلغ وزن السيارة 2650 كجم. مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر2022 مميزات تويوتا فورنشتر2021 الشكل الأول من هذه السيارة تتميز بالمزيد من برامج الأمانلأنها تحتوي علي فرامل ABS بالإضافة إلى وجود مساعد للفرامل BA وأيضا يوجد برنامج للأمان وهو HAC عند الوصول إلىالأماكن المرتفعة أو العالية.

بالإضافة إلى برنامج التحكم في حركة السيارة tsc,vsc ويوجد بالسيارة أيضا وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وأيضا يوجد برنامج لكشف السرقة.

الشكل الثاني من هذه السيارة يتميز بوجود نفس برامج الأمان بالإضافة إلى جهاز التحذير الصوتي مع الإضاءة الشديدة من مميزات تويوتا فورنشتر2021 خلال المصابيح الأمامية. ويوجد في السيارة برامج إضاءة قوية للمساحة الأمامية والخلفية مع إمكانية التحكم في درجة الإضاءة.

أيضا الشكل الأول من هذه السيارة يتميز بوجود عجلات مميزة للقيادة وشاشة عرض لعدادات السيارة بمقياس 4.2 بوصة وتكييف هوائي يتميز بوجود صندوق كبير في المنطقة الأمامية ويوجد بها 6 سماعات ومدخل USB وبلوتوث، وأيضا توجد شاشة حديثة تستخدم نظام تشغيل أندرويد وكار بلاي. والشكل الثاني يأتي بنفس المواصفات للشكل الأولبالإضافةللمرآة الداخلية التي تتميز بخفض الحرارة الذاتية ووجود كاميرا خلفية للركن والمقاعد الأمامية تعمل باستخدام الكهرباء. لكن الشكل الأول يتميز بوجود زجاج جانبي وخلفي ذات اللون الأسود ووجود مراءة تعمل بالكهرباء،وتتصف بالعديد من الألوان الحصرية لها. أسعار تويوتا فورتشنر2022 الشكل الأول من تويوتا فورتشنر2022 يصل إلى مبلغ 177.875 ريال سعودي.

الشكل الثاني من تويوتا فورتشنر2022 بقيمة مالية تصل إلى127.995 ريال سعودي. أسعار تويوتا فورتشنر2022

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