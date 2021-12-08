الحكومة الأمريكية: تطعيم 60% من السكان ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة الهيئة الصحية الأمريكية روشيل والينسكى - خلال مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض حسب ما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكى - إن بلوغ الولايات المتحدة تلك النسبة من التطعيم ضد كورونا يأتى مع استمرار انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة فى البلاد، بعد أن تم رصدها فى 19 ولاية ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد، منوهة فى الوقت نفسه أن سلالة "دلتا" السابقة مازالت السلالة المُهيمنة فى الولايات المتحدة.

وأشارت والينسكى إلى أن نحو 71% من سكان الولايات المتحدة تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح، بينما تلقى 23% من السكان الجرعة الثالثة المُعززة من اللقاح، مضيفة أن نحو 64% من الأطفال فوق 5 سنوات تم تلقيحهم بالكامل، وتصل هذه النسبة إلى 72% فى البالغين.

وقالت والينسكى: "مازلنا نعمل على فهم مدى خطورة أوميكرون، وكذلك كيف تتأثر بالأدوية الحيوية واللقاحات.. نتوقع أن كل الإجراءات (السابقة) ستساهم جزئيا على الأقل فى توفير بعض الحماية ضد أوميكرون".

وشددت والينسكى على أنه "إذا لم تكن بعد قد تلقيت اللقاح، ذلك يعنى أن تتوجه للتطعيم.. إذا كنت مؤهلا للحصول على جرعة مُعززة ولم تتلقاها بعد، توجه لتلقيها.. وذلك يعنى أيضا ارتداء أقنعة الوجه فى الأماكن الداخلية العامة، وغسيل اليدين بشكل دورى، وتحسين التهوية فى الأماكن المغلقة، وممارسة التباعد الاجتماعى".