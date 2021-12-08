الرئاسة التونسية: 17 ديسمبر إجازة رسمية بمناسبة عيد الثورة

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس التونسى قيس سعيد، يوم الـ 17 من ديسمبر من كل عام، عيدا لـ الثورة التونسية، وتم نشر أمر رئاسى بذلك فى النسخة الأخيرة لـ الرائد الرسمى لـ الجمهورية التونسية.





ونص مضمون الأمر الرئاسى على اعتبار يوم 17 ديسمبر عطلة رسمية للعاملين بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وكان الرئيس قيس سعيد، قد تحدث الخميس الماضى، بقصر قرطاج، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، عن مشروع أمر رئاسى لتعديل الأمر المتعلق بضبط الأعياد التى يمنح العاملين بالدولة على أثرها عطلة، واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلا عن يوم 14 يناير.

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