كورونا فى الجزائر.. 197 إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الوزارة بيانا عن الوضع الوبائى قالت فيه إن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا، ارتفعت إلى 211 ألفا و859 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 6111 حالة، منذ بدء الجائحة.

وأفادت بأن 161 مريضا للشفاء، ليصل إجمالى المتعافين 145 ألفا و511 شخصا، مشيرة إلى أن 14 مريضًا موجودون حاليًا فى العناية المركزة.

وأكدت الصحة الجزائرية أن 20 ولاية من أصل 58 لم تسجل أى حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 21 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى تسع حالات كما سجلت سبع ولايات نحو عشر حالات فما فوق.