جدة - نرمين السيد - وأصدرت الوزارة بيانا عن الوضع الوبائى قالت فيه إن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا، ارتفعت إلى 211 ألفا و859 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 6111 حالة، منذ بدء الجائحة.
وأفادت بأن 161 مريضا للشفاء، ليصل إجمالى المتعافين 145 ألفا و511 شخصا، مشيرة إلى أن 14 مريضًا موجودون حاليًا فى العناية المركزة.
وأكدت الصحة الجزائرية أن 20 ولاية من أصل 58 لم تسجل أى حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 21 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى تسع حالات كما سجلت سبع ولايات نحو عشر حالات فما فوق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا فى الجزائر.. 197 إصابة جديدة فى 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.