اعتراضات الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa ألية التقديم والفترة المخصصة للرد على الأهلية

اعتراضات الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa المطور والتي يتم تقديمها على الرابط الرسمي للتقديم بحساب المستخدم بعد أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن نتائج الأهلية والتي يتقرر لها أن تكون خلال الشهر الميلادي الجاري ديسمبر 2021، ويقوم موقع الضمان الاجتماعي الجديد باستقبال طلبات التسجيل وتحديث بيانات المستفيدين بالفترات السابقة من الضمان كما يتم الرد على نتائج الاهلية وتقديم الاعتراضات على الأهلية أيضا.

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرابط الجديد للاستفادة من منظومة الخدمات الاجتماعية الجديدة وذلك وفق تعليمات سامية من جلالة حضرة خادم الحرمين الرشيفين الذي وجّه بضرورة تطوير المنظومة لتشمل أعداد أكبر من فئات المجتمع السعودي الفقيرة والمستحقة للدعم الشهري من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما وجه بتطوير عمل الوزارة مع مستفيدي الضمان ليكونوا فئة تفيد نفسها والمجتمع من خلال تقديم المشروعات التدريبية والتأهيلية لجميع النشاطات والحرف المطلوبة في سوق العمل ليتمكن من العيش بكرامة ولا تكون طاقة العمل بالمجتمع موجهة فقط إلى تلقي الرواتب، وخاصة من الشباب العاطلين على العمل وفق الآلية الجديدة للوزارة.

نتائج الأهلية في النظام الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضرورة تحديث البيانات للمستفيدين من خدمات الوزارة بالفترة السابقة لانتقال المعلومات على رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك ابتداء من العشرين من شهر نوفمبر 2021 ويستمر حتى 23 مايو 2022 والذي يتوقف فيه التعامل على الرابط القديم، بينما يقوم الرابط باستقبال تسجيلات المواطنين الجديدة وهم الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق الجديدة والتي تزيد عن الشروط السابقة للضمان، وتقوم الوزارة باحتساب آلية خاصة للتعامل مع التسجيلات الجديدة ونتائج الأهلية والتي يتم متابعتها ودراستها بشكل منفصل ويتم الرد عليها في ديسمبر 2021 بالاستعلام عبر رابط الضمان الاجتماعي المطور، ويتم تقديم الاعتراضات لمدة شهرين، على ان يتم الرد عليهم بعد تلك الفترة، بينما يقوم المقبولين في الموقع باستلام رواتبهم في يناير 2022.

يقوم المستخدم بالدخول على” رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية بنظام الضمان الاجتماعي المطور“.

يتم الدخول على الملف الشخصي للمستخدم والذي قام بإنشائه عند التسجيل الأول.

يقوم بتوفير المعلومات والبيانات اللازمة حسب حالة المواطن.

يتم مراجعة الطلبات في خلال شهرين من تقديم الطلب من لجان مختصة بمراجعة جميع بيانات المواطن وشروط الاستحقاق.

يصل للمستخدم بعدها إشعار بالنتيجة على البريد الإلكتروني أو عبر رسالة على الهاتف النقال.

ألية تقديم الاعتراضات على رابط النظام الاجتماعي المطور