منحة أرض مجانية housing.gov.sa تقديم طلب الديوان الملكي السعودي والتي يتم تقديمها بشكل مجاني من الديوان الملكي السعودي بالاتفاق مع وزارة الإعمار والإسكان والتي تقوم بتخصيص عدد من الأراضي للمواطنين بأسعار مختلفة بينما يتم توفيرها مجانا لمن يتم شمولهم بالمنحة الملكية من الديوان الملكي السعودي، ويتم استثناء هذه الفئة من الدفع والشروط العامة للحصول على قطعة ارض مجانية بينما يتم وضع عدد من الشروط التي يجب توفرها في المواطن للحصول على هذه الأرض دون دفع ثمنها.

منحة أرض مجانية housing.gov.sa تقديم طلب الديوان الملكي www.my.gov.sa تسجيل طلب

حيث يقوم الديوان المكي السعودي باستلام مئات الطلبات يوميا من المواطنين من كافة محافظات المملكة، وذلك بالبريد الإلكتروني عبر التسجيل الإلكتروني عبر الموقع المخصص لتسجيلات طلبات الدع والمعونة أو بالاتصال على الأرقام المتاحة، ويتقدم في كل عام آلاف المواطنين للاستفادة من المكرمة الملكية بينما لا يحصل عليها إلا الفئة المستحقة أو الأشد استحقاقا.

المؤسسات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

تقوم عدد من المؤسسات الاجتماعية بالمملكة على تقديم الخدمات للمواطنين وخصوصا الفئة الفقرية والاشد فقرا، ويتم تقديم يد العون أيضا للعاطلين عن العمل أو الذين ليس لهم عائل من النساء أو الاسر الغير قادرة على العمل وذلك بتوفير عدد من المؤسسات الحكومية لخدمة المواطنين، بينما تقوم عدد من المؤسسات الخاصة ببعض المستثمرين وأهل الخير بتقديم الدعم أيضا منها مؤسسة الراجحي الخيرية التي تقوم بتقديم الدعم وبعض من رحلات الحج والعمرة للمتقدمين للتسجيل فيها، ومن المؤسسات الحكومية التي تقدم الدعم للمواطنين:

برنامج حساب المواطن والذي يتم من خلاله الحصول على الدعم والراتب الشهري للمتضررين من الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة ضمن إطار رؤية 2030 والذين هم من الفئة المتضررة بشكل كبير من رفع الدعم عن عدد من الخدمات وكذلك رفع الدعم عن السلع والتي من أهمها البترول.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تقوم بتقديم العم لكل من العاطلين وأيضا الاسر الفقيرة والمعدمة والغير قادرين على العمل وفق ألية خاصة للتسجيل والقبول ووفق الشروط العامة التي تقوم الوزارة بتحديدها لضمان الاستحقاق.

كما يتم التقديم على منح من الديوان الملكي السعودي، منحة أرض أو تسديد مبلغ من المال، ويتم الرد وفق ألية خاصة للمراجعة والتقرير.

نموذج تقديم طلب منحة أرض من الديوان الملكي السعودي

يقوم “رابط الديوان الملكي” السعودي باستقبال طلبات المعونة والدعم من مئات المواطنين بينما يقوم بتحديد ألية الرد والاستفادة من تلك الطلبات، حيث يتم الرد على طلبات منحة أرض مجانية بعدد من الشروط التي يقوم بتحديدها الديوان الملكي للقبول..

يجب ان يكون المتقدم من الفئة المحتاجة والتي ليس لها دخل.

يكون من غير الحاصلين على حيازات زراعية أو أراضي أو أملاك.

لا يتم قبول طلبات الأطفال أقل من 18 عام.

يتم قبول طلبات المطلقات أو الأرامل أقل من 25 عام.

يقوم المواطن بالتقديم وفق ألية التقديم المطلوبة وفق النموذج المتبع.

يتم التسجيل على “رابط موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية“. يقوم المستخدم باختيار ايقونة “تسجيل الدخول”. يمكن التسجيل أيضا عبر بوابة الدخول الموحدة. يقوم بإدخال البيانات الخاصة به كاملة واتباع كافة الخطوات المطلوبة. يتم اختيار ايقونة “الارض الحرة”. يقوم بتحميل الأوراق المطلوبة. يتم حفظ الطلب بعد الانتهاء. ينتظر المستخدم الرد بعد ذلك.

شروط الحصول على منحة أرض مجانيةكيفية التقديم على منحة أرض من الديوان الملكي

تقوم وزارة الإعمار والإسكان بالمملكة بتوفير قطع أراضي مجانية لعدد من الفئات المحتاجة، ويتم تخصيصها لطلبات الديوان الملكي السعودي بعد أن يقوم بتحديد الفئات المستحقة لها.