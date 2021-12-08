كورونا يقتحم الأمم المتحدة.. وغوتيريش في العزل الصحي

وضع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نفسه في عزل صحي لبضعة أيام، بعدما خالط مسؤولا في المنظمة الدولية، تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" إن غوتيريش (72 عاما) ألغى كل التزاماته الحضورية.

وكان من المفترض أن يحل الأمين العام، مساء الأربعاء، ضيف شرف على جمعية الصحافة التابعة للأمم المتحدة في حفلها السنوي في مانهاتن.

والخميس كان من المقرر أن يشارك غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يرأسه رئيس النيجر، محمد بازوم، ويتمحور حول تحديات الإرهاب والتغير المناخي.

ورفض المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، التعليق في الحال على هذه المعلومات.

وقبيل أيام أعلن دوجاريك أن غوتيريش تلقى مؤخرا جرعته اللقاحية الثالثة المضادة لفيروس كورونا، بعد أن تردد طويلا في الإقدام على مثل هذه الخطوة، في وقت لا يزال فيه ملايين الناس حول العالم محرومين من تلقي الجرعة الأولى.