التحالف العربى يدمر منظومة دفاع جوى لـ عصابات الحوثى

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف العربى، فى بيان له، إن مقاتلاته دمرت منظومة دفاع جوى معادية بجبهة مأرب، مؤكدًا أن محاولات استهداف المدنيين تعد انتهاكا صارخا لـ القانون الدولى الإنسانى.

وجاءت ضربات التحالف للرد على سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثى، بالقرب من أحد الطرق العامة والأسواق الشعبية بمدينة جازان السعودية.