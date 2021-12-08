بايدن لـ الكونجرس: لن تكون هناك قوات أمريكية فى العراق بعد ديسمبر 2021

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى رسالة لـ الكونجرس الأمريكى، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الشركاء فى مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا نشر قوات عسكرية فى الشرق الأوسط لدعم الحلفاء فى مكافحة الإرهاب.
وأضاف الرئيس الأمريكى، فى بيانه، أنه تم نشر عدد قليل من الجنود الأمريكيين فى اليمن، للقيام بعمليات ضد القاعدة وتنظيم داعش، متابعا: "لدينا قوات فى السعودية لحماية مصالحنا بالمنطقة من أى أعمال عدائية من أى طرف".
وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية وشركائها الإقليميين لتقويض نفوذ الجماعات الإرهابية فى المنطقة.
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