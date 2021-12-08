سلفة الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب قرض بقيمة 5000 ريال سعودي

منصة سلفة تمنح الصلاحية للمو اطنين في المملكة العربية السعودية للحصول على قرض شخصي يبلغ قيمته حتى 5000 ريال سعودي ويقدم قروض متنوعة وخدمات تمويليه ميسرة لذوي الحاجة من المواطنين، حيث أن التمويل يتميز بانه لا يحتاج الي تحويل راتب للمنصة وتعد فترة سداد الاقساط مرنة ووعلى فترات طويلة كما انه يتميز بهامش ربح تنافسي، يتم سداد اقساط قرض التمويل الشخصي مع بداية موعد نزول الرواتب الشهرية للاشخاص المتقدمين للحصول علي القرض في المملكة السعودية، يتم الحصول علي التمويل بموافقة سريعة الرد وحيث تصل قيمة قرض التمويل الي 5000 ريال سعودي.

سلفة قرض شخصي بقيمة 5000 ريال سعودي

سلفة هي أول منصة للتمويل الشخصي والتي تقدم لجميع المواطنين سلفة مالية قد تصل إلى 5000 ريال سعودي حيث يشمل التمويل الشخصي بعض المزايا التي يهتم بها الكثير، فقد تعد تمويلات منصة سُ لفة تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، كما أن التمويل المُقدم فوري يمكن للعميل الحصول عليه بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة واللازمة للحصول على القرض وبعد إتمام توافر الشروط والمعايير المخصصة يتم سداد القرض بطرق مُيسرة تصل إلي ستة أشهر كما يقدم التمويل بهامش ربح مُعين لا يوجد له مثيل، حيث إذا قام العميل بالحصول علي تمويل بقيمة 3000 ريال سعودي سوف تصل مدة التمويل إلي أربعة اشهر، وإذا كان المبلغ المتقدم إليه المواطن هو 4000 ريال سوف تصل فترة السداد إلى خمسة اشهر.

شروط الحصول على قرض سلفة الشخصي بدون تحويل الراتب

منصة سلفة تضع بعض الشروط للحصول علي القرض الشخصي بقيمة 5000 ريال سعودي الذي يتم الحصول علية بشكل فوري وبدون تحويل راتب ومن هذه الشروط: