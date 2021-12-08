كورونا يواصل قصف التشيك.. 15 ألف إصابة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال راديو "براغ الدولى"، فى نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الحصيلة تعد أقل 2000 حالة عن اليوم ذاته من الأسبوع الماضى، مضيفا أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج فى المستشفيات بلغ 6 آلاف و520 شخصا، بينهم أكثر من 1000 شخص فى حالة حرجة.
جدير بالذكر، أن أكثر من 2.21 مليون شخص أصيبوا بـ فيروس كورونا فى التشيك منذ بداية الجائحة، من بينهم 33 ألفا و450 شخصا توفوا بسبب مضاعفات نتجت عن الإصابة بـ الفيروس.
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