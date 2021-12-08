الصحة العالمية تصدر بيانا عن تأثير لقاحات كورونا على متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "سبوتنيك"، قال مدير الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية، مايكل رايان: "لا يوجد أى سبب للشك بأن اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا تحمى من المتحور أوميكرون".

وأضاف "لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتغيرات حتى الآن، من حيث المرض الشديد والاستشفاء، وليس هناك سبب لتوقع أن لا يكون الوضع كذلك" بالنسبة لـ أوميكرون"، مؤكدا على أن "هناك حاجة لمزيد من البحث".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت، فى وقت سابق، متحور "أوميكرون" الجديد من "كورونا" الذى ظهر لأول مرة فى جنوب إفريقيا، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".

وتعد المنظمة سلالات كورونا، مثيرة للقلق عندما تكون أكثر ضراوة أو أكثر قابلية للانتقال لديها قدرة أكبر فى التغلب على اللإراءات الاحترازية، بما فى ذلك اللقاحات والعلاجات.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التى يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذى بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.