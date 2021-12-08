كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا فى الإصابات اليومية بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، بأن السلطات الصحية سجلت 7 آلاف و175 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ما رفع إجمالى الإصابات إلى 489 ألفا و484 إصابة.. مضيفة أنه تم تسجيل 63 حالة وفاة بكوفيد-19.

وتعد الحصيلة المسجلة اليوم هى أعلى مستوى له على الإطلاق من الإصابات اليومية فى البلاد منذ تأكيد أول حالة إصابة بالفيروس فى كوريا الجنوبية فى 20 يناير من العام الماضى، وبلغ الرقم القياسى المسجل سابقا 5 آلاف و352 إصابة فى يوم 4 ديسمبر.

وتشهد كوريا الجنوبية ارتفاعًا حادًا فى حالات الإصابة بكورونا بعد أن بدأت خطة "التعايش مع كوفيد-19" التى تهدف إلى العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، فى الأول من نوفمبر.

وبدأت الحكومة الكورية الجنوبية منذ يوم 6 ديسمبر، تنفيذ التدابير الخاصة للوقاية من الفيروس التى تشمل خفض عدد الأشخاص المسموح بوجودهم فى التجمعات الخاصة وتوسيع نطاق "تصريح اللقاح".