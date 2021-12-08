عزل صحى لأمين عام الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - أفادت مصادر دبلوماسية بأنّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش يخضع حاليا للعزل الصحّى لبضعة أيام بعد أن خالط مسؤولاً فى المنظّمة الدولية تبيّن لاحقاً أنّه مصاب بفيروس كورونا "كوفيد-19"، مشيرة إلى أنه قام بإلغاء كل التزاماته الحضورية.





وكان من المفترض أن يحلّ الأمين العام مساء اليوم، ضيف شرف على جمعية الصحافة التابعة للأمم المتحدة فى حفلها السنوى فى مانهاتن، بالإضافة إلى مشاركته غدًا فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى يرأسه رئيس النيجر محمد بازوم ويتمحور حول تحديات الإرهاب والتغيّر المناخى.

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