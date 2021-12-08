الجيش اليمنى يدمر مسيرتين و5 أطقم قتالية حوثية بمأرب

وأصدرالجيش بيانًا أكد فيه، أنه تمكن من إسقاط طائرتين مسيرتين، وتدمير خمسة أطقم قتالية لميليشيات الحوثى الإيرانية فى مواقع متفرقة جنوب مأرب.
وقال إن أبطال الجيش بالتعاون مع رجال المقاومة يخوضون، معارك شرسة لدحر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على امتداد جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.
وأضاف أن تشارك مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية تشارك بسلسلة مكثفة من الغارات ضد أهداف للانقلابيين.
ووفقًا للبيان، تم دمير أكثر من 12 آلية لميليشيات الحوثى من بينها خمس بضربات مدفعية للجيش اليمنى، فيما دمرت مقاتلات التحالف العربى بقيادة السعودية أكثر من سبع آليات كانت تقل تعزيزات.
وذكر البيان، أن مقاتلات التحالف العربى نجحت فى تدمير ثلاثة مخازن للأسلحة تابعة لميليشيات الحوثى بينها مخازن للذخائر.
وكان التحالف العربى قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، تدمير منظومة دفاع جوى لـ ميليشيات الحوثى الإرهابية فى جبهة مأرب، مؤكدًا أن مقاتلاته دمرت منظومة دفاع جوى معادية بالجبهة.
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