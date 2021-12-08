تردد قناة bein sport المفتوحة 1 و 2 لمتابعة مبارايات كأس العرب 2021 على النايل سات

نتابع معكم تردد قناة bein sport المفتوحة الرياضية، والتي زاد البحث عليها في جميع أنحاء الوطن العربي في الساعات القليلة الماضية، وخاصة بعد الإعلان الرسمي عن إذاعة مبارايات بطولة كأس العرب الجديدة للعام 2021 بشكل رسمي على القنوات المفتوحة bein sport 1 وbein sport 2، وسنتابع معكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تريدون التعرف عليها بخصوص ترددات القنوات المفتوحة لبين سبورت، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

قنوات بي ان سبورت الرياضية

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عبر حساب بي إن سبورت الإخبارية الخاص بها على منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس العرب FIFA 2021 والمقامة في دولة قطر هذا العام على قنواتها المفتوحة بدون تشفير.

وبعد هذه التغريدة تزايد البحث والتساؤل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الترددات الجديدة الخاصة بالقنوات الغير مشفرة (المفتوحة) للقنوات الرياضية القطرية بي ان سبورت، وسنتابع معكم في الأسطر القليلة القادمة، الترددات التي ستحتاجونها لمتابعة القنوات على التلفاز وكيفية تنزيلها على الريسيفرات المختلفة، فتابعوا معنا.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات

وسنتابع معكم تردد قناة bein sport المفتوحة التي ستحتاجونها لمتابعة مباريات بطولة كأس العرب 2021 بشكل مجاني وبجودة عالية الدقة HD على جهاز التلفاز الخاص بكم وهذا على القمر الصناعي نايل سات، وهذا كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي أو H.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة bein sport 1تردد قناة bein sport 2تردد قناة بي ان سبورت على سهيل سات

كما ويمكنكم تنزيل القناة على القمر الصناعي سهيل سات، وهذا في حالة امتلاككم للريسيفر الخاص بمجموعة بين سبورت وهذا في حالة إذا كنتم أو ما زلتم مشتركين في باقة سلسلة القنوات المشهورة، وبيانات التردد كالآتي:

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11585.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي أو V.

تردد قناة بي ان سبورت على عرب سات

سنتابع معكم أيضا تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، حيث يوجد لمجموعة القنوات ترددات بجميع الأقمار الصناعية بالوطن العربي وهذا لمتابعة أحداث بطولة كأس العرب، وهو كالآتي:

التردد: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي أو H.

معدل التصحيح: 5/6.

تردد قناة بين سبورت على يوتلسات

وقد طلب منا أحد المتابعين تردد القنا على القمر الصناعي يوتلسات 8 درجات غرب، وسنلبى طلبكم أعزائنا المتابعين، ويمكمنكم متابعة القناة على القمر الصناعي يوتلسات وهذا من خلال إضافة التردد ذو البيانات التالية:

القمر الصناعي: يوتلسات 8 درجات غرب.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

كأس العرب 2021

وبطولة كأس العرب الجديدة هي عبارة عن بطولة تم تأجيلها من العام 2020 إلى العام 2021 وهذا نظرا للظروف التي طرأت والتي نعرفها جميعا حيث أدت إلى تأجيل العديد من البطولات الدولية، وستستضيف قطر هذه البطولة على أراضيها وبالملاعب الجديدة التي سيتم استضافة كأس العالم 2022 بها.

وستبدأ البطولة من يوم 30 نوفمبر 2021، وستلعب المنتخبات العربية في دورالمجموعات، ثم الأدوار الإقصائية، وهذا حتى نهائي البطولة والذي سيقام في يوم 18 ديسمبر 2021 على ملعب البيت في مدينة الخور في قطر.

وقد مرت جولتين وانتهت مباراة مصر والسودان منذ لحظات، حيث فاز المنتخب المصري على نظيره السوداني بخمسة أهداف مقابل صفر، وقد سجل الأهداف كل من اللاعبين أحمد رفعت، أاحمد سيد زيزو، محمود الونش، حسين فيصل، واختتم التسجيل مهاجم النادي الأهلي المصري اللاعب محمد شريف، وقد انتهت تلك الجولة بتصدر الفراعنة المجموعة الخاصة بهم ب6 نقاط بعد فوزين وستواجه المنتخب الجزائري في الجولة القادمة.