تقرير أممى: تريليون دولار خسائر التعليم فى الشرق الأوسط بسبب كورونا

وبحسب مركز إعلام الشرق الأوسط، أكد التقرير الأممى أن إعادة بناء التعلّم الجيّد للجميع فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، يتحدث عن ازدياد التفاوتات بين الأطفال والشباب، ومن ضمنها الفوارق الرقمية التى من شأنها أن تُلحق بالأطفال والشباب ضررا طويل الأمد، إذ لم يستفد حوالى 40 بالمائة من الأطفال- أى ما عدده 39 مليون طفل ويافع تقريبا - من التعلّم عن بعد خلال الجائحة بسبب الفقر الرقمى فى المقام الأول.
وأوضح التقرير المشترك أن أزمة التعليم الناتجة عن جائحة "كوفيد-19" أتت لتضيف إلى أزمة التعلّم الموجودة أصلاً فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كان الطلاب معرضين لمخاطر نتائج التعلّم متدنية المستوى.
وأشار بيان مشترك، صادر عن الوكالات الأممية الثلاث، إلى أن عدد الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة، ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما، بلغ قبل الجائحة حوالى 15 مليون طفل"، حيث عانى حوالى ثلثيّ الأطفال فى جميع أنحاء المنطقة من عدم المقدرة على القراءة بكفاءة، ونحو 10 ملايين طفل ممن كانوا عُرضة لخطر التسرُّب من المدرسة بسبب الفقر والتهميش الاجتماعى، وأيضاً بسبب النزوح والاضطراب الناجم عن النزاعات المسلحة المستمرة.
ولفت بيان الوكالات الأممية الثلاث، إلى أنه بالإمكان تقليل المخاطر الصحية على الأطفال والعاملين فى مجال التعليم من خلال اتخاذ التدابير المناسبة.
ويعد فتح المدارس أفضل إجراء يمكن أن تتخذه الدول للبدء فى العودة عن الخسائر التى طالت التعلّم، ويدعو التقرير بلدان المنطقة إلى أن تقوم أولاً بمعالجة فجوات البيانات من خلال تقييم مستويات تعلّم الطلاب.
وتشير التقديرات الأممية إلى أن فقر التعلم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيزداد بأكثر من 10 نقاط مئوية، أى من نسبة 60 فى المائة قبل الجائحة إلى ما نسبته 71 فى المائة.
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