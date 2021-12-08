رئيس الوزراء العراقى يلتقى بارزانى لبحث تطورات هجمات داعش

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم، مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى التطورات والمستجدات فى العراق بعد نجاح الانتخابات النيابية فى العراق، وذلك عقب وصول الكاظمى، إلى أربيل للإشراف على عملية عسكرية ضد تنظيم (داعش).





ووفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تحقيق الاستقرار والنهوض بالواقع الاقتصادى وحل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

كما جرى تسليط الضوء على الهجمات الأخيرة التى ارتكبها إرهابيو داعش، وشددا على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقى لاجتثاث الإرهاب من جذوره.

وفى إطار متصل، ذكرت قناة (الإخبارية العراقية)، أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى استقبل اليوم فى مطار أربيل الدولى، رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى يرافقه وفد كبير ضم وزير الدفاع ومجموعة من القادة العسكريين.

ووفقا للإخبارية العراقية فمن المقرر أن يزور الكاظمى أيضا البصرة، للإشراف على التحقيق فى انفجار وقع أمس، والذى هز وسط مدينة البصرة جنوبى العراق، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وكان رئيس الوزراء العراقى قد وجه، أمس، بإجراء تحقيقات دقيقة وسريعة للكشف عن هوية منفذى تفجير البصرة.

وقال الكاظمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "وجهنا بإنجاز تحقيقات دقيقة وسريعة لكشف المخططين والمنفذين للتفجير الإرهابى الجبان الذى استهدف أهلنا فى البصرة الحبيبة"، مضيفًا أن القوات الأمنية تواجه محاولات خلايا الإرهاب الجبانة بعزيمة، وستقضى عليها فى كل أنحاء العراق، ولن تسمح بتهديد أمن شعبنا.

وكانت خلية الإعلام الأمنى أعلنت، فى وقت سابق اليوم، مقتل أربعة مواطنين وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار دراجة نارية فى تقاطع الصمود فى محافظة البصرة.