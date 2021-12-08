3.2 تريليون دولار أمريكى احتياطى النقد الأجنبى فى الصين خلال نوفمبر

جدة - نرمين السيد - أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الصينية للنقد الأجنبى، أن احتياطى النقد الأجنبى الصينى ارتفع إلى 3.2224 تريليون دولار أمريكى فى نهاية نوفمبر الماضى، بزيادة 4.8 مليار عن الشهر السابق.. مشيرة إلى أن الحجم ارتفع 0.15% عن نهاية أكتوبر.





ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، عن وانغ تشون ينغ، نائب المدير والمتحدث باسم الهيئة، اليوم /الأربعاء/ إن التداول فى سوق النقد الأجنبى الصينى ظل نشطًا وكان تدفق رأس المال عبر الحدود مستقرًا إلى حد كبير فى نوفمبر. وقال وانغ إن مؤشر الدولار شهد زيادة متأثرًا بعوامل مثل جائحة كوفيد -19 وتوقعات السياسات النقدية للدول الكبرى وارتفاع أسعار السندات الإجمالية للدول الكبرى الشهر الماضى، وعزا المتحدث الزيادة فى احتياطيات النقد الأجنبى إلى الآثار المجمعة لتحويل العملات والتغيرات فى أسعار الأصول. وقال وانغ إنه مع عودة ظهور جائحة كوفيد-19، يواجه تعافى الاقتصاد العالمى العديد من الشكوك مع تقلبات السوق المالية الدولية، مضيفا أن جهود الصين المنسقة فى مكافحة الوباء والتنمية الاقتصادية والاستئناف المستدام للعمليات الاقتصادية تساعد على الحفاظ على استقرار حجم احتياطيات النقد الأجنبى بشكل عام.

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