جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة ذا إيدج الأسترالية عن السلطات الصحية القول إن نتائج التسلسل الجينومى أكدت يوم الأربعاء أن مسافرًا أجنبيًا وصل مؤخرًا إلى فيكتوريا أصيب بسلالة أوميكرون، مشيفة أن المسافر، الذى تم تطعيمه بالكامل، دخل الحجر الصحى بالفندق مباشرة بعد هبوطه فى فيكتوريا من هولندا.
وأضافت السلطات الصحية أنها تواصلت مع الركاب على نفس الرحلة الداخلية للمسافر للتأكد من أنهم جميعًا قد تم اختبارهم.
وتشير الدراسات الأولية، حتى الآن، إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستراليا تسجل أول إصابة بـ أوميكرون فى فيكتوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.