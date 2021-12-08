أستراليا تسجل أول إصابة بـ أوميكرون فى فيكتوريا

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة ذا إيدج الأسترالية عن السلطات الصحية القول إن نتائج التسلسل الجينومى أكدت يوم الأربعاء أن مسافرًا أجنبيًا وصل مؤخرًا إلى فيكتوريا أصيب بسلالة أوميكرون، مشيفة أن المسافر، الذى تم تطعيمه بالكامل، دخل الحجر الصحى بالفندق مباشرة بعد هبوطه فى فيكتوريا من هولندا.

وأضافت السلطات الصحية أنها تواصلت مع الركاب على نفس الرحلة الداخلية للمسافر للتأكد من أنهم جميعًا قد تم اختبارهم.

وتشير الدراسات الأولية، حتى الآن، إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.