كوريا الجنوبية تطور تقنية محلية للكشف المبكر عن الأسلحة الكيميائية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الإدارة -فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار المشروع المستمر منذ عام 2012 حتى هذا العام، قامت وكالة التطوير الدفاعى بتأمين التقنية الخاصة بنظام رصد العوامل الكيميائية بالتصوير الطيفى الفائق، الذى يسمح للجيش بالاكتشاف والرصد الآنى لأعمدة الغازات الملوثة المتصاعدة من على بعد.

وقال مسؤولون بالإدارة إن وكالة التطوير الدفاعى تسعى أيضا إلى تطوير تقنيات للكشف عن الأسلحة البيولوجية؛ للمساعدة فى تعزيز الاستعداد الدفاعى ضد التهديدات الأمنية، بما فى ذلك تهديدات الجماعات الإرهابية، مشيرين إلى أنه تم تصميم هذه التقنية ليتم استخدامها فى معدات الكشف عن العوامل الكيميائية الأخف، التى يمكن تثبيتها فى أنظمة الاستطلاع التى ﻻ تحتاج إلى عامل بشرى.