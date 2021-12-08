المجلس الصحي السعودي يعلن عن بدء التقديم على وظائف إدارية وصحية عبر بوابة التوظيف

أعلن المجلس السعودي الصحي عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين عبر بوابة التوظيف الرسمية، وذلك للتعيين في مدينة الرياض في مختلف التخصصات الإدارية منها والصحية، وقد كشف عن الضوابط والشروط الخاصة بكل وظيفة، والتي تعد بمثابة معايير القبول، فضلًا عن تحديد مواعيد التقديم الذي بدأ بالفعل في 7 ديسمبر، على أن يستمر لمدة أسبوع، يذكر أن المجلس الصحي السعودي هو أحد الجهات الحكومية الصادرة بموجب المرسوم الملكي، بهدف تطبيق النظام الصحي لكافة المواطنين داخل الدولة.وظائف المجلس الصحي السعودي
طرح المجلس الصحي السعودي 4 وظائف شاغرة عبر بوابة التوظيف الرسمية على شبكة الإنترنت، وجاءت الوظائف في مختلف التخصصات الإدارية والصحية للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التقديم، وكان من أبرز تلك الشروط الخبرة في مجال العمل، وقد أكد على أن التقديم مفتوح أمام الراغبين في الالتحاق بوظيفة عمل حتى 15 ديسمبر الجاري، لذلك جاءت تفاصيل المسميات الوظيفية والاشتراطات على النحو التالي:أخصائي إداري
حدد المجلس الصحي السعودي متطلبات تخصص أخصائي إداري، وتمثلت في:
- الحصول على مؤهل بكالوريوس إدارة عامة وما يعادلها.
- الخبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين لذلك.
- القدرة على التعامل مع برامج الأوفيس بكفاءة.
- الكفاءة في تنفيذ التقارير والإحصائيات ومحاضر الاجتماعات لذلك.
تمثلت اشتراطات وظيفة أخصائي أول وبائيات لدى المجلس الصحي السعودي في:
- الحصول على درجة الماجستير في مجال الصحة العامة.
- الخبرة في نفس المجال لمدة لا تقل عن 7 سنوات لذلك.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- القدرة على التحليل القائمة على الأدلة والبراهين للبيانات البحثية في مجال الطب.
- المهارة في إعداد التقارير والإحصائيات.
- القدرة على العمل في جماعة وتقديم التوجيه والإشراف لذلك.
- القدرة على العمل تحت ضغط، فضلًا عن إجادة برامج التحليل الإحصائي.
تمثلت شروط وظائف المجلس الصحي السعودي في مجال الصحة العامة في:
- الحصول على مؤهل البكالوريوس أو درج الماجستير في مجال الصحة العامة.
- الخبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
- الاطلاع على التنظيمات واللوائح والقوانين الصحية المعمول بها في المملكة.
- الكفاءة في استخدام برامج التحليل العلمية والعروض برامج الحاسب الآلي.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة لذلك.
بعد الإطلاع على الشروط السابقة، والتأكد من توفرها، يستطيع المستخدم التقديم على وظائف المجلس الصحي السعودي عبر بوابة التوظيف.shc.gov.sa،من خلال النقر على الوظيفة المطلوبة، ثم النقر على خيار تقديم أسفل التفاصيل، ثم تعبئة حقول البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم النقر على خيار دخول، ثم تعبئة طلب التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة.
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أعلن المجلس السعودي الصحي عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين عبر بوابة التوظيف الرسمية، وذلك للتعيين في مدينة الرياض في مختلف التخصصات الإدارية منها والصحية، وقد كشف عن الضوابط والشروط الخاصة بكل وظيفة، والتي تعد بمثابة معايير القبول، فضلًا عن تحديد مواعيد التقديم الذي بدأ بالفعل في 7 ديسمبر، على أن يستمر لمدة أسبوع، يذكر أن المجلس الصحي السعودي هو أحد الجهات الحكومية الصادرة بموجب المرسوم الملكي، بهدف تطبيق النظام الصحي لكافة المواطنين داخل الدولة.وظائف المجلس الصحي السعودي
طرح المجلس الصحي السعودي 4 وظائف شاغرة عبر بوابة التوظيف الرسمية على شبكة الإنترنت، وجاءت الوظائف في مختلف التخصصات الإدارية والصحية للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التقديم، وكان من أبرز تلك الشروط الخبرة في مجال العمل، وقد أكد على أن التقديم مفتوح أمام الراغبين في الالتحاق بوظيفة عمل حتى 15 ديسمبر الجاري، لذلك جاءت تفاصيل المسميات الوظيفية والاشتراطات على النحو التالي:أخصائي إداري
حدد المجلس الصحي السعودي متطلبات تخصص أخصائي إداري، وتمثلت في:
- الحصول على مؤهل بكالوريوس إدارة عامة وما يعادلها.
- الخبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين لذلك.
- القدرة على التعامل مع برامج الأوفيس بكفاءة.
- الكفاءة في تنفيذ التقارير والإحصائيات ومحاضر الاجتماعات لذلك.
تمثلت اشتراطات وظيفة أخصائي أول وبائيات لدى المجلس الصحي السعودي في:
- الحصول على درجة الماجستير في مجال الصحة العامة.
- الخبرة في نفس المجال لمدة لا تقل عن 7 سنوات لذلك.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- القدرة على التحليل القائمة على الأدلة والبراهين للبيانات البحثية في مجال الطب.
- المهارة في إعداد التقارير والإحصائيات.
- القدرة على العمل في جماعة وتقديم التوجيه والإشراف لذلك.
- القدرة على العمل تحت ضغط، فضلًا عن إجادة برامج التحليل الإحصائي.
تمثلت شروط وظائف المجلس الصحي السعودي في مجال الصحة العامة في:
- الحصول على مؤهل البكالوريوس أو درج الماجستير في مجال الصحة العامة.
- الخبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
- الاطلاع على التنظيمات واللوائح والقوانين الصحية المعمول بها في المملكة.
- الكفاءة في استخدام برامج التحليل العلمية والعروض برامج الحاسب الآلي.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة لذلك.
بعد الإطلاع على الشروط السابقة، والتأكد من توفرها، يستطيع المستخدم التقديم على وظائف المجلس الصحي السعودي عبر بوابة التوظيف.shc.gov.sa،من خلال النقر على الوظيفة المطلوبة، ثم النقر على خيار تقديم أسفل التفاصيل، ثم تعبئة حقول البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم النقر على خيار دخول، ثم تعبئة طلب التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة.
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