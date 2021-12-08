50,000 ريال تمويل فوري بدون موافقة الكفيل بأقساط ميسرة بدون تحويل الراتب

تمويل فوري بدون موافقة الكفيل من أهم الخصائص التي يبحث عنها الكثير من الراغبين في طلب التمويل وقد قدمت شركة إمكان للتمويل بالمملكة التابعة إلى مصرف الراجحي السعودي خدمة التمويل الميسر النقدي للمواطنين السعوديين ويصل مبلغ التمويل إلى 50,000 ريال سعودي بأقساط ميسرة شهرية لمدة تصل إلى أربعة وعشرون شهر وأقل فترة سداد سنة كاملة ولكن يحتاج التمويل لدى شركة إمكان توفير جميع الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل فوري بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل وتحت إشراف شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وسوف نوضح لكم تفاصيل التمويل الميسر لدى شركة إمكان السعودي عام 1443.

كافة الشروط المطلوبة للموافقة على طلب تمويل شركة إمكان

الآن طلب تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية يمتاز بتوفير التمويل النقدي بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري وغيرها من المزايا الهامة التمويلية المتعددة عبر شركة إمكان للتمويل لكن لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة من أجل توفير تلك المزايا التمويلية كما يلي كافة الشروط المطلوبة:

يحتاج التمويل الميسر النقدي توفير تقرير سمة كذلك توفير مدة عمل تبدأ من ستة أشهر إذا كان العميل يعمل في القطاع الخاص.

متاح التمويل الميسر بشرط توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 1900 في حالة إذا كان المتقدم متقاعد في المملكة.

أما الموظف في أي جهة عمل مطلوب منه دخل شهري ثابت لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

توفير حساب بنكي جديد عبر مصرف الراجحي السعودي داخل السعودية.

يبدأ التقديم من عمر 22 عام حتى 60 عام لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

تمويل إمكان الراجحي بدون تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين.

كذلك التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية عبر شركة إمكان للتمويل.

إيضًا التمويل بأقساط ميسرة شهرية حتى أربعة وعشرون شهر على الأكثر.

متوافق تمويل إمكان الراجحي مع أحكام ومعايير الشريعة الإسلامية داخل السعودية.

مميزات هامة تمويلية معلن عنها لدى شركة إمكان للتمويل